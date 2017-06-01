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В Москве избили и завалили мусором дочь политолога Георгия Бовта (ФОТО)

Опубликовано 01.06.17 16:23 В Москве избили и завалили мусором дочь политолога Георгия Бовта (ФОТО)

Причиной потасовки послужило то, что девушка недостаточно быстро парковалась.

В Москве произошло нападение на выпускницу МГИМО Аполлинарию Бовт. Об этом девушка рассказала в своем Facebook. По ее словам, это произошло утром 30 мая в центре российской столицы, когда Бовт парковалась задним ходом, как показано на схеме ниже. В этот момент ей стал сигналить водитель белого "Мерседеса", скорее всего, недовольный тем, что управлявшая "Фольксвагеном" девушка перегородил ему выезд.

"Тут из "Мерседеса" высовывается на полтуловища мужчина и начинает ни ужшкммт с того ни с сего орать на меня грязнейшим матом, призывая меня (если перевести на русский) "уехать к чёрту, женщина с низкой социальной ответственностью". Я лишь вопрошаю: "Мужчина, вы что?" В ответ на это меня обещают найти, убить, зарезать, сообщает, что записал мой номер и узнает, где я работаю", - отметила девушка.

Бовт предложила вызвать полицию, однако после этого мужчина набросился  на неё.

"Он выпрыгивает из машины, изрыгая проклятия, с кошачьей прытью несётся к мусорке, достаёт оттуда огромный пакет с мусором. Далее он подпрыгивает к моему автомобилю (окно было открыто, к сожалению) и, раздирая пакет руками, вытряхивает его зловонное содержимое мне на голову, в салон, на сиденья, торпеду и руль. Он наносит мне удары по лицу рукой, потом останки мусора, повисшие на приподнятом стекле (я пыталась поднять его, но он держал рукой), он также пропихивает внутрь и бьёт меня банкой, которая, к моему несчастью, оказалась среди мусора. Я стараюсь отбиться от помоев, но он не даёт. Потом я приоткрываю дверь, чтобы выбраться из машины, ставлю левую ногу на землю, но он силой закрывает дверь мне по ноге и пинает моё авто", - пожаловалась девушка.

В итоге ей удалось выйти из автомобиля и сфотографировать номер "Мерседеса". По ее словам, автохама сопровождала женщина, которая также оскорбляла Бовт. Спустя некоторое время парочка уехала, а Аполлинария вызвала полицию, получила справку о нанесённом ущербе, медицинскую справку и подала заявление о нападении в ОВД Хамовники.

Сам политолог Георгий Бовт также рассказал о нападении на дочь, опубликовав фотографию, на которой запечатлены номера "Мерседеса" атаковавшего Апполинарию мужчины. 

Через два дня после инцидента, когда случившееся широко осветили в СМИ, Георгий Бовт заявил, что полиция пока что бездействует.

"ОВД Хамовники не сделало пока ничего по делу. Заняты, видно, очень", - отметил он.
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