Международная группа исследователей под руководством специалистов из Тюбингенского университета проанализировала ДНК древнеегипетских мумий людей, живших в разные эпохи, начиная со Среднего царства.

Исследователи из Института Макса Планка расшифровали ДНК 90 древних египетских мумий. Они доказали, что генетический материал сохранился в телах усопших несмотря на проведённое бальзамирование. Как сообщает RT со ссылкой на Science, для исследования использовали мумии из древнего поселения, располагавшегося в 100 км от современного Каира.

В итоге международная команда учёных успешно восстановила и проанализировала ДНК древнеегипетских мумий, захороненных в промежутке от 1400 года до нашей эры до 400 года нашей ужшкммт эры. Более того, специалисты впервые извлекли полные ядерные геномы из древних египетских мумий, хотя ранее и вовсе не рассматривались в качестве надёжного источника получения генетической информации. Подобные результаты предоставляют учёным возможность впервые изучить генетику древних египтян, отмечают специалисты.

По характеру повреждений извлечённого генетического материала учёным удалось определить, что они получили именно древнюю ДНК, а не более поздние примеси.

В целом Египет является отличным местом для изучения древних популяций, считают учёные. Страна обладает богатой и хорошо задокументированной историей, а географическое расположение и большое количество взаимосвязей с населением из близлежащих районов, Африки, Азии и Европы, делают его довольно динамичным регионом.

Примечательно, что в то время, как мягкие ткани мумии практически не содержали ДНК, кости и зубы до сих пор хранили генетический материал. В общей сложности исследователи извлекли митохондриальные геномы из 90 мумий, а также полные геномы из трёх мумий. Результаты были сопоставлены с генетическими данными современных жителей Египта, сообщают "Вести".

Важно, что этих данных вполне достаточно для проверки различных гипотез, выдвинутых на основе анализа археологических и исторических данных, а также из исследований современной ДНК. В частности, учёных интересовали изменения в генетике древних жителей Абусир эль-Мелек. Они хотели проверить, сказалось ли как-то завоевание иностранных держав (например, Александра Македонского) на генетическом наследии древнеегипетского населения.

Результаты исследования показали следующее: древние египтяне были генетически близки древним жителям Леванта и Европы.