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ВИДЕО с девочкой-чревовещательницей на America’s Got Talent собрало 110 млн просмотров за сутки

Опубликовано 01.06.17 15:30 ВИДЕО с девочкой-чревовещательницей на America’s Got Talent собрало 110 млн просмотров за сутки

Девочка с куклой в руках исполнила знаменитую песнию Summertime из оперы "Порги и бес".

В США зрителей местной "Минуты славы" покорила девочка-чревовещательница Дарси Линн Фармер, спевшая вместе со своей куклой Петуньей исполнили хит Summertime, получивший известность благодаря Элле Фицжеральд, но изначально написанный для оперы "Порги и Бесс".

Пение "куклы"  оказалось было проникновенным и талантливым, что растрогало жюри, причем одна из членов "комиссии" даже нажала на особую "золотую" кнопку, используемую для того, чтобы показать высшую оценку участнику. 

За одни сутки опубликованное в Сети видео с выступлением Дарси посмотрели ужшкммт более 110 миллионов человек. По мнению комментаторов, девочка по умолчанию выиграла очередной сезон шоу.

"Она меня убила! И этот контроль с показыванием себя, она заставляет артиста внутри меня плакать. Так держать, солнышко!" "Я из Британии, и никогда не видела ничего подобного на нашем шоу. Эта девочка возводит слово "потрясающая" в абсолют". "Если у вас это видео не вызвало никаких эмоций, ущипните себя, потому что, возможно, вы не человек", - пишут пользователи.

По признанию самой Дарси, кукла помогла ей справиться с застенчивостью. Девочка пела и раньше, но до десяти лет очень стеснялась окружающих. Родители решили эту проблему, подарив девочке куклу-кролика, которая в итоге и принесла ребенку мировую славу.
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