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Ученые: на Марсе долгое время существовала жизнь

Опубликовано 01.06.17 09:35 Ученые: на Марсе долгое время существовала жизнь

Исследователи нашли доказательства былого присутствия жизни на Красной планете.

Исследователи Марса по итогам проделанной работы пришли к выводу о том, что на Красной планете в течение очень долгих лет присутствовала жидкая вода, причем уже после того, как планета потеряла все свои водоемы.

По словам специалистов, жизнь на Марсе могла просуществовать гораздо дольше, чем миллиард лет, о котором геологи и планетологи говорили раньше.

Как сообщает телеканал "360", революционные ужшкммт выводы были сделаны благодаря данным, которые предоставил марсоход Curiosity. Анализ добытой им каменной пыли показал, что на древнем Марсе были условия для существования микроорганизмов.

В 2015 году ученым удалось доказать, что на дне кратера Гейла находились постоянные озера, не пересыхавшие сотни тысяч лет, а в начале 2016 года по фотографиям с марсохода удалось установить, что расселины у плато Науклуфт возле горы Шарп были наполнены необычным белым материалом, походившим на осадочные породы водного происхождения.

Оказалось, что расселины  заполнялись мелким песком, попавшим туда вместе с водой, а когда-то давно кратер Гейла представлял собой настоящее озеро с питьевой водой.

По мнению экспертов, после полного исчезновения океанов и других водоемов на Марсе, в его почве еще оставались большие запасы влаги, что дало еще много возможностей для зарождения жизни.
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