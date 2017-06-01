Как избавиться от сухости глаз?

Многим людям знакомо ощущение дискомфорта в глазах.

Сухость, жжение, резь, ощущение «песка» в глазах, которые появляются после продолжительной зрительной работы, обусловлены появлением синдрома «сухого глаза». Данные симптомы приносят значительные неудобства, кроме того, первоначальный дискомфорт, без лечения, со временем может перерасти в серьезные заболевания роговицы.

Зачем глазам слезы?

Слезная жидкость кажется человеку признаком ярких эмоций, чаще негативных. Действительно, от боли, горя, переживаний человек нередко плачет. Но помимо этого, слеза – естественный увлажнитель роговицы, она постоянно ужшкммт в небольшом количестве вырабатывается слезными железами, и распределяется по поверхности роговицы при мигательных движениях век. При этом образуется тончайшая пленка, которая обладает оптическим свойством и не только увлажняет роговицу и питает ее, но также обеспечивает заживление повреждений на ее поверхности. Кроме того, слезная жидкость помогает устранению с поверхности глаза пыли, бактерий и аллергенов. В норме ее количество невелико, но в условиях сухого воздуха, на ветру или во время напряженной зрительной работы, когда роговица высыхает быстрее, количество выделяемой слезы должно увеличиваться.

Если этого не происходит, развивается синдром «сухого глаза». Помимо недостаточности выработки слезной жидкости, синдром «сухого глаза» может проявляться через слезотечение, что означает, необходимость организмом вырабатывать слезу, так как он чувствует, что ее не хватает, но состав этой слезы изменен, и слеза либо испаряется быстрее с поверхности глаза, либо недостаточно увлажняет глазную поверхность.

Причины сухости роговицы

Чаще всего сидром «сухого глаза» поражает людей, проводящих много времени перед монитором компьютера или в обществе гаджетов – программистов, офисных работников, студентов, дизайнеров, редакторов. Кроме того, снижение увлажненности роговицы часто является следствием возрастных изменений организма, поэтому нередко на сухость глаз жалуются люди в возрасте старше 40 лет. Играют роль климатические факторы – сухость, высокая температура воздуха, анатомические особенности строения глаза (как врожденные, так и посттравматические). В силу гормональных особенностей строения организма, вероятность развития синдрома «сухого глаза» выше у женщин, кроме того, ему способствуют некоторые эндокринные заболевания, витаминно-дефицитные состояния и прием некоторых лекарственных препаратов.

Синдром «сухого глаза» может казаться мелочью, которую можно перетерпеть. Однако терпеть нельзя:

во-первых, дискомфорт сам по себе существенно снижает качество жизни, мешает нормальной работе и полноценному досугу,

во-вторых, сухость роговицы со временем может стать причиной ее повреждения и других тяжелых для зрения последствий.

В первую очередь, нужно по возможности исключить влияние факторов, провоцирующих сухость роговицы, или, если это невозможно – хотя бы уменьшить их влияние: сократить время работы с гаджетами, регулярно давать глазам отдыхать, заняться лечением эндокринных заболеваний, пользоваться увлажнителями воздуха.

Кроме того, справляться с сухостью глаз помогают специальные глазные капли, восполняющие недостаток слезной жидкости. Их ассортимент широк, поэтому, выбирая нужное средство, следует ориентироваться на состав. В частности, увлажняющим действием обладают средства, содержащие гиалуроновую кислоту – естественный компонент натуральной слезной жидкости, выполняющий функцию природного увлажнителя.

Если признаки сухости роговицы беспокоят редко - 2-3 раза в день, и в основном к концу рабочего дня, можно воспользоваться каплями с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты 0,24% и без консервантов - Артелак Всплеск. Артелак Баланс помимо гиалуроновой кислоты 0,15% содержит витамин B12, который благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам, защищает клетки поверхности глаза от повреждений, вызванных свободными радикалами. Также в состав раствора входит специальный Протектор (полиэтиленгликоль 8000), который пролонгирует увлажняющее действие гиалуроновой кислоты, за счет чего Артелак Баланс подходит при частных или постоянных симптомах сухости глаз, беспокоящих в течение всего дня, даже с утра, как на улице, так и в помещении».

Лечить синдром «сухого глаза» необходимо, нельзя списывать его проявления на простой дискомфорт, который пройдет сам по себе. Поиск причин сухости глаз и применение увлажняющих средств для компенсации недостатка слезной жидкости и восстановления роговицы – залог успеха в лечении синдрома «сухого глаза».

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом