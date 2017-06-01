Гороскоп на сегодня, 1 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 1 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов атмосфера утренних часов может оказаться не слишком комфортной. Возможны препятствия в делах из-за отсутствия нужного человека. Астрологи не советуют удивляться повышенной требовательности со стороны начальника или родителей. В супружеских отношениях возможен холодок. Конец дня можно провести в более романтической и неформальной обстановке. Сегодня подходящее время для просмотра ужшкммт фильмов и для тайного интимного свидания.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам сегодня рекомендуется как можно раньше заняться делами, связанными с повседневной рутиной и поправкой здоровья. Визит к врачу или совещание с коллегами лучше провести в первой половине суток. К вечеру от вашей недавней дисциплинированности, скорее всего, не останется и следа. Возможно, для вас окажется заразительным пример другого человека (друга, партнёра по браку). Не исключено, что вы падете жертвой чужого сексуального обаяния.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

В первой половине дня Близнецам будет нетрудно придерживаться выбранной линии поведения. День подходит для закрепления достигнутых позиций. В личных отношениях стоит думать о главном, не обращая внимания на преходящие мелочи. Приводить в порядок себя, свои дела или свой дом также желательно в первой половине суток. Вечером вам могут помешать мечтательность и рассеянность.

Гороскоп на сегодня, Рак

Ракам рекомендуется начать день с выполнения неприятных, но неизбежных обязанностей. Астрологи советуют уделить основное внимание завершению дел. Новые инициативы приведут к проблемам с самочувствием или натолкнутся на жесткие препятствия, что может понизить вашу самооценку и привести к дурному расположению духа. Ближе к вечеру все огорчения будут забыты. Сегодня возможно полное погружение в мир надежд, воспоминаний, чувств или творческих фантазий.

Гороскоп на сегодня, Лев

Первая половина суток благоприятствует деловым контактам и создает подходящие условия для завершения дел Львов. Время подходит для взаимодействия с начальником, коллегами, подчиненными, старшими родственниками, партнёром по браку. Удачный момент для переговоров с врачом, чиновником или юристом. Ближе к ночи усилится ваша впечатлительность, на вас начнет оказывать более сильное воздействие домашняя обстановка.

Гороскоп на сегодня, Дева

Днем необходимыми условиями успеха Дев будут сдержанность, воспитанность, чувство меры и стиля. С наступлением вечера смените обстановку или просто расслабьтесь. В это время вам будет приятно послушать музыку, дать волю фантазии или воспоминаниям. Сегодня возможен интерес к родственным тайнам, чужим секретам, теневым событиям. Между вами и другим человеком (партнёром, родственником) может установиться понимание без слов.

Гороскоп на сегодня, Весы

Днем лучшим украшением Весов будет естественность. Избегайте новых дел: высок риск в самом начале зайти в тупик. Вечером вы, возможно, захотите побаловать себя чем-то вкусным или потратиться на запретные удовольствия. Не отказывайте себе в мелочах. А вот от крупных покупок и других решительных шагов стоит воздержаться: минутные прихоти вряд ли будут иметь что-то общее с вашими подлинными потребностями.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

В первой половине дня Скоприоном лучше побыть в одиночестве. Общительным от природы представителям знака рекомендуется ограничить круг контактов проверенными людьми. Вечер станет наиболее благоприятным периодом суток. В это время усилится ваша эмоциональность и любвеобильность. Возможна яркая игра воображения. Сегодня хороший момент для проявления ваших музыкальных и психологических талантов. Не исключены глубокие религиозные переживания.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Дневные часы располагают Стрельцов к сотрудничеству, обмену мнениями, размышлениям о будущем. Астрологи не исключают, что вам придётся пообщаться с кем-то из единомышленников. Вечером могут напомнить о себе скрытые мечты и тайные потребности, идущие вразрез с вашей основной деятельностью или образом жизни. Сегодня откажитесь от серьёзных шагов и ответственных решений: не исключено, что под влиянием эмоций вы выберете неверный путь.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогам рекомендуется сегодня довести до конца начатые дела во что бы то ни стало. Рожденным в середине января рекомендуется опасаться возобновления былых споров и старайтесь решать любые конфликты миром. Вечером вас могут позвать на дружескую встречу или на какое-либо закрытое неформальное мероприятие. Не исключено, что именно благодаря этому приглашению вы наконец найдете человека, который хорошо понимает вас.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев хладнокровие, общительность и рационализм будут тем мирным оружием, с помощью которого вы сумеете реализовать многие из своих желаний, но действовать оно будет только в первой половине дня. Добавьте к этим качествам воспитанность, уравновешенность и широту кругозора, и вы будете просто неподражаемы. Важные дела постарайтесь закончить до наступления вечера: в это время логическое мышление может уступить место фантазиям и иллюзиям.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам рекомендуется посвятить первую половину суток выполнению обязательств перед другими людьми. Вечер подходит для осуществления уже ваших собственных желаний и прихотей. Он благоприятствует занятиям музыкой, любовному общению, творческим изысканиям. Не исключено, что картины, созданные воображением, будут для вас реальнее окружающей серой действительности. Если вы утомлены, сон станет лучшим лекарством.