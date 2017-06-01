На YouTube попало ВИДЕО, как боец MMA нокаутировал соперника запрещенным ударом

На опубликованном на Ютуб видео запечатлен момент боя на турнире ММА, во время которого шведский боец нокаутировал соперника из Бразилии запрещенным ударом колена в голову в положении лежа.

Бой турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) между шведом Себастианом Кадестамом и бразильцем Луисом Сантаной завершился проигрышем последнего и неприятным эпизодом.

Так, по ходу третьего раунда бойцы оказались в партере, когда Кадестам нанес противнику несколько таких ударов в голову коленом, что зал просто ахнул от ужаса.

YouTube ВИДЕО: боец MMA нокаутировал соперника запрещенным ударом колена в положении лежа

Стоит отметить, что удары ногами в голову, когда ужшкммт противник находится в положении лежа, запрещены в боях MMA по всему миру кроме Азии. Победа над Сантаной стала для Кадестама девятой в MMA при трех поражениях.