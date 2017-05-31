Опубликовано ВИДЕО ракетного удара по позициям ИГИЛ в Пальмире фрегатом и подлодкой РФ

Объекты боевиков в Пальмире обстреляли российские "Адмирал Эссен" и "Краснодар".

Четыре крылатых ракеты "Каллибр" выпустили по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры выпустили находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар".

По информации Минобороны, все ракеты достигли своих целей.

"Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели ужшкммт поражены", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что сведения о предстоящих пусках были своевременно направлены в командования США, Турции и Израиля

Также в Минобороны подчеркнули, что "Краснодар" выполнил стрельбы из подводного положения.