По мнению специалистов, пенсии россиян не вернутся к докризисному уровню и к 2035 году.

Эксперты Министерства экономического развития разработали макропрогноз до 2035 года, согласно которому доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, в целевой вариант макропрогноза-2035, согласно которому экономический рост России должен достичь среднемировых темпов, ведомство закладывает практически нулевой реальный рост пенсий.

Специалисты предполагают, что выйти на ужшкммт этот уровень удастся за счет увеличения производительности труда и численности работающих граждан, в том числе и с помощью повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако, по сведениям издания, от реализации плана повышения темпов экономического роста доходы каждого пятого россиянина сократятся. Специалисты ожидают, что за 20 лет пенсии увеличатся всего на 2,5%, причем их рост возобновится к 2024 году, но даже к 2035 году выплаты по нетрудоспособности останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

По подсчетам ведомства, при случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5% к 2026 году, после чего замедлится. В результате реальные доходы россиян, за последние три года упавшие на 10%, только к 2022 году достигнут докризисного уровня.

Как напоминает Lenta.ru, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.