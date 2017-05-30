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«Вы еще с Гоголем не разобрались»: Захарова прокомментировала слова Климкина о Пушкине

Опубликовано 30.05.17 21:46 «Вы еще с Гоголем не разобрались»: Захарова прокомментировала слова Климкина о Пушкине

Украинские патриоты весьма болезненно восприняли слова Владимира Путина о русской королеве Франции Анне Ярославне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о русском поэте Александре Пушкине.

«Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился», — отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter прокомментировал слова президента России Владимира Путина о княжне Анне Ярославне, сказанные им во время пресс-конференции.

«Проблема даже не в том, что Россия пытается «присвоить» Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну Киевскую россиянкой», — написал ужшкммт он.

Климкин пошутил, что в таком случае он считает »[поэта Александра] Пушкина украинцем», так как украинские Одесса и Крым «неоднократно вдохновляли его творческий гений :)».

Так, Путин заявил, что история дружбы русского и французского народов началась с брака дочери великого русского князя Ярослава Мудрого Анны и короля Франции Генриха I.

"Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал президент.
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