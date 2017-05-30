YouTube озадачен ВИДЕО человека в открытом космосе без скафандра, снятого камерой МКС

Опубликованное на Ютуб видео вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

В Сети появилась видеозапись, поставившая в тупик пользователей. На кадрах, снятых с борта МКС в открытом космосе, можно разглядеть человека без скафандра. Загадочную голову в фиолетовой шапочке можно увидеть в отражении на стеклянном элементе части МКС.

Отметим, что кадры непонятного явления были получены во время работы в космосе на одной из камер манипулятора "Декстер", а трансляция велась на официальном канале NASA. Манипулятор является ужшкммт частью системы Canadarm, которая передвигается по внешней поверхности станции, помогая космонавтам.

Юзеры тут же предположили, что космическая программа снимается вовсе не в космосе, а в павильонах. Некоторые пользователи отметили в своих комментариях к видео, что ранее уже видели отражение человека в стеклянных элементах станции.

YouTube ВИДЕО: камера МКС засняла в космосе человека без скафандра

"Ребята, почти в каждом live stream от наса, тотже касяк! Переодически их смотрю, и спецально вглядываюсь в ето стекло. Хоть раз, хоть мельком, но етот дядька палится. Не ленитесь, включите, внимательно присмотритесь и 90% что будет такой касяк. Мне такое чуство что етот дядька спецом там палится...", - написал в своем комментарии на YouTube пользователь Pavel Martynovic.

"Этот дяденька по своей шапке получит ))))﻿", - иронизирует Алексей.

"Так это же супермэн﻿", - отметил Марк.

Впрочем, большинство пользователей интернет-пользователей все-таки не поверили в загадочного «человека в синей шапочке» и предполагают удивительное изображение в объективе манипулятора игрой света.

Представители NASA никак не прокомментировали ситуацию.