На Урале мужчину посадили на 18 лет за убийство шумных соседей

Житель Свердловской области получил 18 лет колонии за убийство соседей, которые мешали спать его ребенку.

Житель Североуральска в Свердловской области, обвиняемый в убийстве двух шумных соседей и ранении третьего, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало СУСК РФ по Свердловской области, инцидент произошел вечером 7 сентября 2016 года на улице Каржавина в Североуральске. По данным следствия, 22-летний местный житель зарезал мужчину и женщину, распивавших алкоголь в соседней квартире, и ранил их собутыльницу. По факту возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух ужшкммт лиц" и "Покушение на убийство более двух лиц".

По фактическим обстоятельствам дела подсудимый признал вину в полном объеме, однако в суде заявлял, что сделал это в состоянии аффекта. По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением на год и шесть месяцев.

По информации суда, при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: мужчина сам пришел в полицию, а причиной преступления стало правонарушение самих потерпевших, которые шумели в ночное время.