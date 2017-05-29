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В Китае открыли самое большое в мире колесо обозрения - без спиц и с Wi-Fi (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 13:56 В Китае открыли самое большое в мире колесо обозрения - без спиц и с Wi-Fi (ФОТО, ВИДЕО)

Высота сооружения составляет 145 метров, одновременно на нем могут прокатиться 360 человек.

Самое большое в мире колесо обозрения, не имеющее спиц, открылось в городе Вэйфан провинции Шаньдун (КНР). Гигантское колесо обозрения, не имеющее спиц, открылось для посетителей в Китае 27 мая. Высота сооружения составляет 145 метров. Одновременно прокатиться на аттракционе смогут 360 человек, передает РИА Новости.

Таким образом оно более чем в два раза превысило рекорд аналогичного аттракциона Big O в Токио, в 2006 году внесённый в Книгу Гиннесса, отмечает TJournal.

Посетители китайского аттракциона смогут занять 36 кабинок, в каждую из которых ужшкммт поместится десять человек. В них есть Wi-Fi и установлены телеэкраны, точное назначение которых пока неизвестно — журналисты предположили, что на них будут отображать положение кабинки. Колесо делает полный оборот за 28 минут.

Ожидается, что первые посетители смогут прокатиться на колесе уже в начале июня.

Самыми большими колесами обозрения в мире считаются High Roller в Лас-Вегасе (167 метров в высоту), сингапурский аттракцион Flyer (165 метров) и Star of Nanchang в Китае (160 метров), однако в их конструкциях есть спицы.

Самое большое колесо обозрения в Европе планируют открыть в Москве на ВДНХ в 2018 году. Его высота будет составлять 140 метров, при этом вместимость колеса рассчитана на 600 человек.
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