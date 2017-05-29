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Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 приносят деньги - в Сети за 500 рублей продают место в очереди

Опубликовано 29.05.17 13:10 Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 приносят деньги - в Сети за 500 рублей продают место в очереди

Поклонение мощам Николая Чудотворца в Москве превратили в бизнес.

182 тысячи 100 человек поклонились мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В храм Христа Спасителя была доставлена часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца. Мощи были привезены в Россию впервые за 930 лет. Поклонится мощам моно будет в столице до 12 июля, затем святыню перевезут в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля.

«На сегодняшний день количество паломников, посетивших святыню: 21 мая - 4 тыс. (участники встречи святыни и вечернего богослужения), 22 мая - 18,6 тыс., 23 мая - 25,4 тыс., 24 мая - 26,6 тыс., 25 мая - 17,7 тыс., 26 мая - 26,6 тыс., 27 мая - 37,8 тыс., 28 мая - 25,4 тыс. Всего - 182,1 тыс.», - говорится в сообщении.

Корреспонденты ужшкммт телеканала «МИР 24» Анна Деркач и Дмитрий Барбаш решили проверить, что быстрее - попасть в храм Христа Спасителя или съездить в монастырь в городе Новомосковске в Тульской области в 240 км от столицы. Цель одна и та же - увидеть реликвию. В итоге в соседний регион оказалось попасть быстрее - дорога в очереди к мощам в храме Христа Спасителя заняла 5 часов 45 минут. Люди подолгу стояли на одном месте, бегали трусцой, жарились на солнце и мокли под ливнем.

Между тем в сети появились предложения занять очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве за 500 рублей.  Сотрудники радиостанции «Говорит Москва» обнаружили подобные объявления в сервисе YoDo.

«Оплата 500 рублей. Для тех, кто и так туда собирается. Занять очередь к мощам Николая Угодника в Храм Христа Спасителя, м. Кропоткинская, ул. Волхонка 17, для семейной пары. В вс 28 мая или 4 июня с 17 часов», - говорится в тексте задания.

YoDo – это геолокационный сервис, позволяющий находить помощников для решения бытовых и бизнес-задач. На портале можно опубликовать своё задание и найти его исполнителей.

Напомним, мощи Николая Чудотворца были доставлены в Москву 22 мая и пробудут в Храме Христа Спасителя до 12 июля, после чего их отвезут в Санкт-Петербург.
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