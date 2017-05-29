В Одессе сорвали концерт "пророссийской" певицы Лободы (ВИДЕО)

После массовых беспорядков, вызванных выступлением Лободы, продюсер певицы заявил, что "Украина на рубеже гибели культуры".

В одесском клубе "Ибица" сорвали концерт украинской певицы Светланы Лободы. Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией.

Как сообщает одесское интернет-издание "Думская", концерт должен был состояться в воскресенье вечером, но однако перед мероприятием члены ряда организаций устроили митинг возле здания популярного клуба, требуя "остановить выступление и изгнать исполнительницу — желательно с лишением ее гражданства Украины". Агрессивное отношение к Лободе было ужшкммт вызвано тем, что артистка регулярно выступает в России и поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

Митингующие бросали петарды и дымовые шашки, а после того, как полиция попыталась досмотреть двух участников и те отказались, произошла потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. В результате случившегося никто не пострадал.

В итоге концерт Лободы был отменен, и участники митинга разошлись. После срыва шоу сама Лобода уплыла на катере.

По словам советника начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по статье "Мелкое хулиганство". Задержаний произведено не было.

Ситуацию прокомментировала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

"В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. Пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждёт страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни", — цитирует Крапивину Life.

По ее словам, выступление отменили из соображений безопасности.

"Сценарий прежний. Всё те же персонажи. Сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том, кто эти люди, какие организации они представляют. Главное, что это граждане нашей страны. И это страшно. Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. Сегодня было очень много молодых людей и даже детей. Когда в них полетели дымовые шашки и петарды — мы приняли решение отменить концерт", - добавила продюсер певицы.