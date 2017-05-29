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В штате Миссисипи США вооруженный мужчина расстрелял жителей домов: восемь жертв

Опубликовано 29.05.17 10:38 В штате Миссисипи США вооруженный мужчина расстрелял жителей домов: восемь жертв

Новый случай массового расстрела в США, на этот раз - в штате Миссисипи. Среди жертв - заместитель шерифа.

Не менее восьми человек стали жертвами нападения вооруженного мужчины в округе Линкольн американского штата Миссисипи, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство Associated Press.

 Злоумышленник зашел в три жилых дома и открыл огонь по находившимся там людям. По данным стражей порядка, среди погибших числится заместитель местного шерифа.

 Как заявил представитель полиции Уоррен Стрей, нападение произошло на два дома в Брукхейвене ужшкммт и один дом в Буг Читто. Поселения находятся в 109 км от Джексона — столицы штата. Следователи собирают улики во всех трех местах нападения.

Обвинения подозреваемому не предъявлены, его мотивы пока неизвестны. Среди погибших был заместитель шерифа. Об этом в своем заявлении напомнил губернатор штата Фил Брайант, передает ТВ-Центр.

"Каждый день мужчины и женщины, которые носят значок, приносят определенную жертву для защиты и служения своему обществу. Слишком часто мы теряем наших лучших людей. Я благодарю правоохранительные органы за их напряженную работу", - сказал он.
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