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Британские ученые: все люди на Земле - пришельцы

Опубликовано 29.05.17 09:36 Британские ученые: все люди на Земле - пришельцы

Британские учёные вполне допускают теорию, что человек не проделывал огромный эволюционный путь, а имеет внеземное происхождение.

Британские ученые из университета Кардиффа провели ряд исследований и заявили, что люди имеют внеземное происхождение, передает РЕН-ТВ.

По словам специалистов, 3 500 000 лет тому назад на Землю прибыли инопланетные микроорганизмы, которые выбросила пролетающая мимо комета.

Профессор Чандра Викрамасинг из Кардифского университета выдвинул теорию  о том, что люди – это пришельцы. По его предположению, семена жизни занесли на нашу планету искусственным путем.  Свою теорию ужшкммт ученый объяснил тем, что наш организм плохо приспособлен к естественной среде: мы плохо переносим холод, жару, мокнем под дождем, не можем жить без одежды. Специалист напомнил, что почти вся история человечества – это борьба за выживание. К тому же человеческая раса является и разрушителем, и созидателем.

По мнению ученого, люди попали на Землю из других миров и были вынуждены привыкать к новым условиям на планете.

В Министерстве обороны Великобритании планируют тщательно изучить каждый факт о возможном существовании пришельцев. Там не отрицают, что инопланетяне могут быть похожи на людей.
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