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Мать основателя Uber погибла во время крушения лодки

Опубликовано 28.05.17 12:15 Мать основателя Uber погибла во время крушения лодки

Трагедия произошла на водохранилище в Калифорнии.

Мать  одного из основателей и гендиректора американской компании Uber Тревиса Каланика стала жертвой крушения лодки на водохранилище в Калифорнии.

Как сообщает издание Fresno Bee, трагедия разыгралась на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. Пожилая пара смогла добраться до берега, но мать Каланика погибла к моменту, когда прибыла помощь. Отец был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Факт ужшкммт инцидента подтвердил представитель Uber.

"Прошлой ночью Тревис и его семья пережили ужасную трагедию. Его мать скончалась в результате страшного крушения лодки недалеко от Фресно, его отец находится в тяжелом состоянии. Наши мысли и молитвы с Тревисом и его семьей в столь тяжелое время", - приводит его слова РИА Новости.
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