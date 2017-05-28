Какой сегодня праздник: 28 мая 2017 года отмечается церковный праздник Пахома-Бокогрея

Сегодня, 28 мая 2017, также отмечается День пограничника РФ.

Какой сегодня праздник 28 мая: День пограничника

Традиционно 28 мая кадровые офицеры, а также ветераны пограничных войск России, Украины, Белоруссии и Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник - День пограничника.

Празднование этого дня в Советском Союзе было приурочено к учреждению в 1918 году Пограничной охраны границы РСФСР, а начали отмечать это событие с 28 мая 1958 года. При этом в 1918 г.оду также было организовано Главное управление погранохраны.

Какой сегодня церковный праздник, 28 мая: Пахом Бокогрей (Теплый)

Православные верующие 28 мая ужшкммт вспоминают святого Пахомия Великого, являвшегося египетским монахом. Будучи молодым язычником, Пахомий поступил на службу к императору Константину. Совершая очередной поход, подразделение Пахомия наткнулось на одно крестьянское поселение, где кто-то из старцев поведал Пахомию о христианском учении. Он так сильно уверовал в единого Бога-Отца, что по окончании войны крестился, а вскоре по инициативе Пахомия был воздвигнут общежительный монастырь.

В народе Пахомия прозвали Бокогреем или Теплым из-за неумолимо приближающегося лета.

"Пришел Пахом – повеяло теплом", - говорили люди.

На Пахома крестьяне досеивали пшеницу, а посадкой другой растительности в этот день заниматься было нельзя: считалось, что любые саженцы, высаженные на Пахома, попросту пропадут или их опалит жара.

Считалось, что если солнце в этот день с утра окутывала багряная пелена, то жди пожаров летом.