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В США казнили 75-летнего убийцу, которому семь раз переносили исполнение приговора

Опубликовано 27.05.17 12:14 В США казнили 75-летнего убийцу, которому семь раз переносили исполнение приговора

Преступника трижды признавали виновным, но первые два приговора были отменены.

В американской Алабаме 26 мая казнили 75-летнего Томми Артура, который был осужден еще в 1982 году за убийство мужа своей подруги.

Адвокатам мужчины удавалось перенести исполнение смертного приговора семь раз, из-за чего журналисты прозвали преступника "Гудини смертной казни".

В последние месяцы сторона защиты Артура пыталась отменить казнь из-за возможной неэффективности препарата мидазолама, который включают в состав смертельной инъекции для ужшкммт обезболивания. Сам осужденный настаивал на своей невиновности, но показания против него дала вдова погибшего, заявившая, что обсуждала с ним убийство.

По информации Reuters, на месте преступления не было найдено физических улик против Артура, а власти Алабамы отказались проанализировать ДНК с парика, который использовал убийца.

Артур трижды признавался виновным, но первые два приговора были отменены. На последнем процессе он сам попросил у присяжных смертного приговора, причем Associated Press пишет, что это было сделано для больших возможностей для апелляции.
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