Гороскоп на сегодня, 27 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 27 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам в делах сердечных сегодня не помешает терпение, а любая попытка ускорить ход событий едва ли будет удачной. Объект симпатий ждёт от вас порядочности, воспитанности и чувства меры. Чтобы покорить его сердце, будет недостаточно одних лишь безумств и авантюр. Обстановка свидания может нечаянно напомнить о прошлом. Не исключено, что на вашем ужшкммт горизонте вновь появится прежняя пассия.

Гороскоп на сегодня, Телец

По словам астрологов, в семейной жизни Тельцов сегодня может произойти много хорошего, но только при условии, что вы не будете активно вмешиваться в ход событий под влиянием уязвленного самолюбия. Возможно, представителей этого знака не устроит сложившаяся в доме атмосфера, вы попытаетесь переделать ее в соответствии с собственными убеждениями. Однако не стоит навязывать домочадцами свои правила и свой авторитет, иначе достигнутое равновесие может пошатнуться.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецы не склонны к романтическим всплескам эмоций либо будете тщательно подавлять их в себе. Стратегию и тактику общения с любимым человеком представителям этого знака сегодня будет диктовать голос разума, а не голос страсти. Возможно продуманное возвращение к прежнему сценарию отношений (что не исключает искренности и взаимности испытываемых чувств). Ваше обаяние подчеркнет романтический образ с элементами стиля ретро.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня у Раков появится шанс найти пропажу или встретиться с человеком, которого вы не видели много месяцев. Астрологи не исключают ностальгии по былой любви или утраченной гармонии. Нежданный соблазн может разрушить сложившееся финансовое или душевное равновесие. Покупки в этот день будут отличаться хорошим вкусом. Возможно приобретение вещей, бывших в употреблении, или получение денег из давно забытого источника, который вы считали иссякшим.

Гороскоп на сегодня, Лев

Сегодня имидж Львов должен оставаться безупречным. Астрологи не рекомендуют изменять принятым в вашем кругу нормам поведения. Также избегайте излишеств, безвкусицы, самомнения, контролируйте свои эмоции. Не пытайтесь выделиться из толпы, демонстрируя свои высокие доходы или особое положение. Возможно появление старых друзей, прежних увлечений. Стоит принять приглашение на встречу с бывшими одноклассниками или сослуживцами.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня звезды предоставят Девам шанс осуществить давнюю мечту. Не стоит надеяться на чудо, однако не стоит и отказываться от реальных возможностей получить желаемое. Возможно, вы встретите людей, которые готовы помочь вам, или наконец найдете необходимые средства для воплощения в жизнь своих фантазий. Помехой исполнению желаний могут стать идеализм, излишний авантюризм, попытка похвастаться перед всеми своей удачей.

Гороскоп на сегодня, Весы

Сегодня для Весов выйдут на первый план отношения со старыми друзьями. Возможно, что вы отдадите предпочтение именно их обществу, отказавшись от приглашения в новую компанию. Это подходящее время для попытки вновь пересмотреть и реализовать старые совместные планы, связанные с публичными мероприятием, творческой акцией, дальней поездкой. Возможно оживление любовных отношений с человеком из другой страны.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Основной движущей силой поступков Скорпионов сегодня может стать желание доказать что-то партнёру или мечта превзойти соперника. Чтобы добиться своего, вам придётся разработать чёткий и красивый план действий. Не надейтесь реализовать свои намерения в одиночку. Вам могут понадобиться дополнительные финансовые средства, а также профессиональные грамотные советчики (например, менеджер, адвокат, имиджмейкер).

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцам сегодня будет не сложно окружить себя единомышленниками. Возможно, на вашем горизонте вновь появятся старые друзья или партнёры, по-прежнему искренне вам симпатизирующие и готовые продолжить сотрудничество с вами. При этом сугубо деловые отношения могут соседствовать с романтическими воспоминаниями. Чтобы не спугнуть удачу, во всем руководствуйтесь чувством меры и не стремитесь объять необъятное.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогов ждет удачный день для творчества. Идеи, подсказанные вдохновением, сегодня легко оформляются в гармоничные образы, соответствующие традиционным эстетическим канонам. В личной жизни вам может оказаться недостаточно стандартных удовольствий и привычной формы подтверждения взаимных чувств. Не исключено, что вы захотите спровоцировать любимого человека на более активное поведение (например, вызвав его ревность).

Гороскоп на сегодня, Водолей

Сегодня у Водолеев могут увенчаться успехом давние поиски идеального равновесия в любовных делах. Момент подходит для реанимации былого платонического увлечения. Решение вернуться в прошлое может быть подсказано не только интуицией, но также расчетом и здравым смыслом. Чтобы не нарушить хрупкий баланс чувств и разума, оставьте отношения романтическими, не примешивайте к ним бытовые и финансовые проблемы.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Сегодня в обращении с людьми у Рыб должны преобладать уравновешенность, порядочность и сдержанность. В делах сердечных самые бурные эмоции стоит вовремя усмирять и проявлять лишь в пределах, разрешенных этикетом. Не стоит увлекаться экспериментами в интимной жизни, особенно если партнёр не дает на них согласия. Если в ваши планы входит общение с детьми, прививайте им хорошие манеры и утонченный вкус.