Основатель и глава "Фейсбука" Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления из Гарвардского университета.

Самый молодой миллиардер в мире, создавший социальную сеть Facebook, Марк Цукерберг в четверг поучил диплом об окончании Гарвардского университета. Это произошло через 12 лет после того, как он бросил вуз.

"Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень", — написал Цукерберг в своем Facebook.

Миллиардер стал доктором права. В Гарвард Цукербер поступил в 2002 году, но на втором курсе бросил учебу, полностью сосредоточившись на создании и раскрутке Facebook. Сегодня его ужшкммт компания оценивается более чем в 100 млрд долларов, пишет "КП".

До Марка Гарвард бросил основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.Он поступил в вуз в 1973 году и бросил его уже через несколько месяцев. В отличие от Цукерберга, Гейтс не заморачивался по поводу ученой степени. Гарвард вручил ему диплом через 30 лет за его заслуги.