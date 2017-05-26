Минюст назвал сумму долга, при которой у должника изымут единственное жилье

После изъятия жилье будет продано, оставшиеся после возмещения долга средства вернут владельцу недвижимости.

Минюст опубликовал доработанный вариант законопроекта об обращении взыскания на единственное жилье должников. Министерство предлагает распространить его действие только на четыре категории неплательщиков: алиментщиков, а также тех, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Но новую ужшкммт норму предложено применять невзирая на срок возникновения у должника обязательства, пишут "Ведомости".

Взыскание на единственное жилье может быть обращено при долге свыше 200 000 рублей. Но если размер долга «явно несоразмерен стоимости имущества», взыскание на единственное жилье обращено быть не может. Изъятие единственного жилья будет возможно только по решению суда и только в случае, если его площадь не меньше 36 кв. м на человека, а стоимость – вдвое выше стоимости жилья, соответствующего норме предоставления, сказано в законопроекте.

Изъятое у должника жилье должно быть продано, оставшуюся после уплаты долга и других необходимых платежей сумму предполагается отдать должнику. При этом сумма, переданная должнику, не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья, соответствующего нормам предоставления (суд может увеличить ее до 20%). Если жилье должника не удастся продать со второй попытки, его вернут должнику как минимум на год, а затем будут пытаться продать вновь.

Если должник в течение трех месяцев не купит новое жилье, деньги уйдут в бюджет муниципалитета; тогда новое жилье должнику должен будет предоставить муниципалитет, предлагает Минюст.