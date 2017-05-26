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10 Модель Playboy получила срок за фото голой старушки из фитнес-клуба

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Модель Playboy получила срок за язвительные фото голой старушки из фитнес-клуба

Опубликовано 26.05.17 11:20 Модель Playboy получила срок за язвительные фото голой старушки из фитнес-клуба

Бывшая модель Playboy Дэни Мэтерс осуждена за селфи с моющейся в душе 70-летней женщиной.

Бывшая модель Playboy Дани Мэзерс (Dani Mathers) получила три года условно за публикацию тайно сделанной фотографии обнаженной пожилой женщины, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

30-летнюю американку, пошедшую на сделку с прокуратурой, также приговорили к обязательным работам — она будет в течение 30 часов удалять граффити. Максимальное наказание, которое грозило Мэзерс, — шесть месяцев тюрьмы.

Летом 2016 года она сфотографировала 71-летнюю женщину в раздевалке спортзала в Лос-Анджелесе. Мэзерс опубликовала его в Snapchat (точнее, добавила в «Историю», которая была ужшкммт доступна для всех) вместе с текстом: «Если я не могу сделать вид, что этого не видела, то и вы не сможете». Она также разместила селфи, где закрывает рукой рот.

 

 

🌸Have a GREAT day🌸

Публикация от Dani Mathers (@missdanimathers)

 

После негативной реакции в соцсетях модель извинилась и пояснила, что хотела отправить фотографию в частном порядке другу. То, что снимок стал достоянием общественности, Мазерс назвала случайностью, произошедшей из-за того, что она «новичок в Snapchat».

"Я делаю то, что я делаю, потому что я люблю женское тело, и я знаю, что стыдить человека за его тело неправильно, и я не из тех людей, которые так поступают", — ранее объясняла модель.
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