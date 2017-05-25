На Каннском фестивале освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» (ВИДЕО)

Сам режиссер Лозница попросил не считать его фильм "Кроткая" критикой Путина.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вызвал неодобрительную реакцию зрителей на Каннском кинофестивале, сообщает "Кинопоиск".

«Кроткая» идет почти 2,5 часа. Журналисты, забившие до отказа зал «Дебюсси», подозревали подвох, но не представляли, каким он будет. Впервые Канны открыли для себя Сергея Лозницу в 2010 году, когда в конкурсе демонстрировался фильм «Счастье мое». Спустя два года в конкурс попала его военная драма «В тумане», а теперь Лозница привез на Лазурный Берег свою новую работу.

"Кроткая" является вольной интерпретацией одноименной ужшкммт повести Федора Достоевского, в которой рассказывается о жизни жены ростовщика, однако действие происходит в современной России. В фильме главная героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму, и едет в колонию, чтобы узнать о судьбе мужчины.

Отпросившись с работы (великолепный диалог с коллегой по бензоколонке, включающий фразу «Повезло тебе, город посмотришь. Моего вон не сажают, так я и света белого не видела»), Кроткая уезжает. В очередном автобусе она единственная женщина среди массы грустных мужчин с характерными лицами.

На пути Кроткой встретится правозащитница (небольшая роль Лии Ахеджаковой) — маленькая пожилая женщина, жалующаяся на полное непонимание окружающих и на трудности работы. Поговорит героиня и с местным авторитетом. Тот расскажет страшную байку про то, как здесь находят расчлененные трупы. Снова столкнется с полицией. И отовсюду будет сочиться злость, недоброжелательность и хамство. Здесь тоже сплошная «Нелюбовь», но иначе показанная.

Героиня в фильме Лозницы ни разу не улыбается. На протяжении всей картины Кроткая остается безучастной и апатичной. Это оттеняет ее от бурлящей вокруг жизни, превращая происходящее в настоящий сюр. По окончании пресс-просмотра зал «Дебюсси» начал свистеть и кричать «бу». Аплодисменты были довольно жидкими — кажется, «Кроткая» поглотила иностранную прессу и разделила отечественную, отмечает издание.

Сам режиссер Сергей Лозинца заявил, что его фильм "Кроткая", вошедший в конкурс 70-го Каннского фестиваля, не является критикой Владимира Путина.

"Я конкретно не имею такого адреса, думаю, мы всегда совершаем ошибку, когда адресуем все проблемы в сторону одной конкретной личности. Одна из тем, в том числе этой картины, - тема нашей ответственности за то, что происходит, каждый несёт эту ответственность в себе", - сказал режиссёр на пресс-конференции в Каннах в четверг, отвечая на вопрос о том, можно ли узнать в сцене застолья в фильме кого-то из современных политиков, - в частности, президента России. Его цитирует "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, является ли сцена застолья, в которой, как выразился журналист, некоторые актёры одеты в вышиванки, а "авторитетное диктатурное лицо рассказывает о том, как люди будут жить дальше", критикой украинской власти, режиссер ответил отрицательно.

"Ставить так вопрос - это делать сложное простым. Я не имел конкретного адреса, это (вышиванки - прим.) национальная одежда разных славянских народов, в том числе белорусского, русского, украинского", - сказал Лозница.