"Каждому по модели": жена игрока РФПЛ возмутилась перфомансом матча "Енисей" - "Арсенал" (ФОТО)

В матче за путевку в высший дивизион игроков на поле сопровождали профессиональные модели.

Грандиозный скандал разгорелся в преддверии стыкового матча плей-офф Футбольной национальной лиги "Енисей" (Красноярск) – "Арсенал" (Тула), в рамках которого клубы сразятся за путевку в высший дивизион. Организаторы матча приняли решение, согласно которому вместо детей игроков на поле выведут профессиональные модели.

Футболистов "Енисея" и "Арсенала" на #БитваЗаПремьерЛигу выведут 22 модели! Будет красивый футбол в прямом смысле этого слова! pic.twitter.com/QnvzsVhjTh — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 мая 2017 г.

Такой ход хозяев поединка шокировал не только ужшкммт болельщиков, но и, в первую очередь, жен и подруг футболистов.

"Почему-то организаторы не предложили, чтобы игроков выводили жены... Вместо жен предоставим игрокам "22 модели"! Традиционные ценности вас не интересуют? Лучше пропагандировать порнографию и деградацию! И здорово, когда это делают публичные люди – футболисты! Ведь у нас и так в мире почти ничего святого не осталось! Давайте добьем! Пусть тысячи людей смотрят с трибун и с экранов и вдохновляются – игрок ведет за руку чужую девку! Значит и мне можно! Даешь каждому по девке!" – написала в Instagram супруга защитника "Арсенала" Максима Беляева.

Публикация от МаксимБеляев и КристинаЛарина (@maximbelyaev6) Май 24 2017 в 4:44 PDT

Она предположила, что красноярский клуб решил осуществить психологическую атаку на соперника.

"Объясните мне, что это за низкая пропаганда антиморали: какие-то непонятные женщины выводят игроков на поле, в то время, когда жены смотрят на это действо с трибуны или по телевизору? Кто тот человек, который придумал "это", и несет в футбол свои фантазии? Может быть, это всего лишь попытка выбить наших игроков из равновесия? Это единственное логичное объяснение! Я вижу такой подтекст", – добавила девушка.

Как отмечает Лайф, женская ревность и "семейные ценности" взяли верх. Организаторы пошли на уступки, предложив компромисс: футболистов вывел на поле живой коридор из победительниц регионального конкурса красоты. Причём шеренга моделей находилась от колонны игроков на расстоянии не менее двух метров. Впрочем, были эти измерения согласованы с жёнами спортсменов или нет, выяснить не удалось.