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Чувствительнее "подарка" не найти: в МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

Опубликовано 25.05.17 16:15 Чувствительнее "подарка" не найти: в МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

Ранее Порошенко заявил о грядущем праздновании отмены виз с Евросоюзом.

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что отмена виз в страны ЕС для граждан Украины станет лучшим "подарком" для Кремля. По словам дипломата, до одного из главных праздников России осталось меньше месяца, и Киев готовит к нему "чувствительный подарок”.

"12 июня РФ отмечает свой день (якобы независимости от кого-то). Чувствительнее "подарка" не найти", - написала Зеркаль в Facebook.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко планирует с помпой отметить начало действия безвизового режима между его страной и ЕС. Он предложил ужшкммт министрам присутствовать на пропускных пунктах в первый день.

"Я обращусь к правительству — пусть министры в этот день выйдут и посмотрят, какая ситуация будет на пунктах пропуска", - цитирует Порошенко "112 Украина".

При этом он пожелал видеть на КПП иностранных дипломатов и попросил главу МИД Павла Климкина пригласить зарубежных коллег, "чтобы создать атмосферу праздника".

"И не дай бог, мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит", — добавил украинский президент.

Безвизовый режим с Евросоюзом для Украины начнет действовать с 11 июня.

"Первые безвизовые поездки будут возможны уже в 00.01 11 июня", — сказано в официальном сообщении правительства Украины.

Как писал TopNews, на прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о предоставлении безвизового режима украинским гражданам.
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