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Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: резкий отток валюты из РФ - признак скорого обвала рубля

Опубликовано 25.05.17 11:54 Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: резкий отток валюты из РФ - признак скорого обвала рубля

Курс валют на сегодня, 25 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 25 мая 2017 составляет 56,27 руб., курс евро на сегодня равен 62,92 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 54,79 руб. при покупке и 57,91 руб. при продаже банком, курс евро на 25 мая 2017 равен 61,30 руб. и 64,80 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Согласно официальным прогнозам, курс доллара ужшкммт вырастет до 68 рублей, а по словам отдельных аналитиков - до 75-80, причем все это будет происходить под аккомпанемент самого массового вывоза валюты из России за последние годы.

Согласно обзору Райффайзенбанка, из банковской системы РФ возобновился отток валюты. В минувшем апреле клиенты забрали со счетов 3,7 млрд долларов, за два месяца – почти 5 млрд долларов; еще 1 млрд долларов пришлось отдать на погашение долгов перед ЦБ и западными кредиторами. Для того, чтобы покрыть этот отток, банкам пришлось возобновить расходование своих валютных резервов, размещенных на корреспондентских счетах и депозитах за рубежом. Их объем за месяц сократился на 2,7 млрд долларов.

Как итог - “подушка безопасности” российского валютного рынка в виде ликвидных активов банковской системы за рубежом за месяц “сдулась” на 20%, отмечает Finanz.ru.

К началу мая у банков осталось 10,9 млрд долларов свободной валютной ликвидности – на такую сумму собственные валютные резервы банков превышали их обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

Эксперты предупреждают, что к августу доллар может взлететь до 60 рублей. По словам зампреда Локо-Банка Андрея Люшина, помимо снижение валютной подпитки на рынок будет давить повышение ставки ФРС и падающий интерес иностранцев к российским активам.

Аналитики сходятся во мнении, что рубль будет слабеть, и вопрос сейчас только в скорости этого процесса.
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