Судя по кадрам видео, в седьмом сезоне продолжится ожесточённая борьба за Железный трон между Серсеей Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу.

"Игра престолов", 7 сезон: вышел первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

На официальном YouTube-канале "Игры престолов" появился трейлер седьмого сезона сериала. За считаные часы видео собрало почти полмиллиона просмотров. Ролик длится чуть меньше двух минут. Судя по кадрам видео, в седьмом сезоне продолжится ожесточённая борьба за Железный трон между Серсеей Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу.

В начале ролика Серсея Ланнистер говорит (вероятно, своему брату Джейме): «Враги на ужшкммт востоке, враги на западе, враги на юге, враги на севере. Что бы ни стояло на нашем пути, мы одолеем». Кроме того, в трейлере предположительно показан момент прибытия в Вестерос Дейенерис Таргариен, которая заявила, что "рождена, чтобы править на железном троне". Между тем еще один из героев, Джон Сноу, объявляет о начале Великой войны.

Премьера нового, предпоследнего сезона состоится на телеканале HBO 16 июля. В России премьера запланирована на 17 июля.