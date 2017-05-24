Жена олигарха взбудоражила Сеть ФОТО кольца с бриллиантом в 70 карат

Молодая супруга российского олигарха Алексея Шаповалова 27-летняя Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram снимок подарка, который ей преподнес ее муж, — кольца с камнем в 70 карат, стоимость которого составляет более девяти миллионов долларов.
Роскошный подарок богач преподнес на пятилетнюю годовщину свадьбы. По словам девушки, супруг посчитал, что 30-каратного украшения было бы недостаточно, поэтому он купил ей это кольцо.
На фото: Ксения Царицына с супругом
Примечательно, что за несколько дней до этого она хвасталась другим подарком — кольцом с камнем в виде сердца.
Ксения Царициня постоянно публикует в соцсетях фотографии своей красивой жизни, чем вызывает зависть пользователей Сети.
Многие критикуют Ксению за то, что она якобы пользуется услугами пластических хирургов.
"Неужели ТАКОЕ нравится современным мужчинам?" — возмущаются вопрошают пользователи Сети.
Другие считают подаренные камни чересчур большими: Даже носить наверняка неудобно", отмечают подписчики.
Также пользователи отмечают, что внешний вид рук очень контрастирует с драгоценностями.