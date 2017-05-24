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Жена олигарха взбудоражила Сеть ФОТО кольца с бриллиантом в 70 карат

Опубликовано 24.05.17 12:03 Жена олигарха взбудоражила Сеть ФОТО кольца с бриллиантом в 70 карат

Ксения Царицына похвасталась в Инстаграм украшением, которое подарил ей муж.

Молодая супруга российского олигарха Алексея Шаповалова 27-летняя Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram снимок подарка, который ей преподнес ее муж, — кольца с камнем в 70 карат, стоимость которого составляет более девяти миллионов долларов.

 

Роскошный подарок богач преподнес на пятилетнюю годовщину свадьбы. По словам девушки, супруг посчитал, что 30-каратного украшения было бы недостаточно, поэтому он купил ей это кольцо.

На фото: Ксения Царицына с супругом

Примечательно, что за несколько дней до этого она хвасталась другим подарком — кольцом с камнем в виде сердца.

 

Ксения Царициня постоянно публикует в соцсетях фотографии своей красивой жизни, чем вызывает зависть пользователей Сети.

 

Многие критикуют Ксению за то, что она якобы пользуется услугами пластических хирургов.

"Неужели ТАКОЕ нравится современным мужчинам?" — возмущаются вопрошают пользователи Сети.

Другие считают подаренные камни чересчур большими: Даже носить наверняка неудобно", отмечают подписчики.

Также пользователи отмечают, что внешний вид рук очень контрастирует с драгоценностями.
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