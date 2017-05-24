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Первый беспилотник Apple попал на шпионское ВИДЕО

Опубликовано 24.05.17 10:49 Первый беспилотник Apple попал на шпионское ВИДЕО

Шпионы сняли на видео и выложили в Сеть испытания первого беспилотного автомобиля Apple.

Автомобиль Lexus RX450h который Apple использует для тестирования своей технологии автономного вождения, был вновь замечен водителями на дорогах Калифорнии, видео с этой машиной опубликовал у себя 24 мая портал The Drive, передает ИА REGNUM.

Данное видео было снято водителем по имени Эндрю в районе Сан-Франциско, на трассе 101 North, автомобиль Apple двигался в направлении Юниверсити-авеню в Пало-Альто. Водителю удалось поймать в объектив один из трех автомобилей, которые участвуют в тесте.

Датчики и камеры, установленные на автомобиле резко выделяют ужшкммт его в общем потоке транспортных средств. Ранее СМИ уже сообщали, что на машине установлен 64-канальный лидар (лазерный радар) Velodyne Lidar Inc., два радара и несколько камер для навигации.

Как следует из кадров, кроссовер Lexus RZ450h оснащен множеством современных технических устройств, в том числе видеокамерами. Разрешение на испытания таких автомобилей компания получила в апреле, напоминает ФАН.

По сведениям из неофициальных источников, у Apple есть три таких автомобиля. Подробности этого проекта держатся в секрете. Журналисты добывают информацию по крупицам и сложно сказать, что из собранного окажется правдой.
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