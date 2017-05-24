Кадыров выступил за запрет проведения выпускных вечеров в зданиях школ

Такое мнение глава Чечни выразил на встрече с министром образования и науки Исмаилом Байхановым.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что выпускные вечера не следует проводить в стенах школ. Такое мнение он выразил во время встречи с министром образования и науки Исмаилом Байхановым.

"Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне ужшкммт стен школ", — приводит слова Кадырова сайт правительства республики.

Лидер региона отметил, что теперь этот вопрос будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники.

"Родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах. Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно", — сказал Кадыров, подчеркнув, что таким образом "в школах исключаются сборы денежных средств".

"Еще раз повторяю — выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен", — добавил он.