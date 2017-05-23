Ученые нашли новый источник существования внеземной жизни

Ученые из Техасского университета Сан-Антонио смоделировавшие процесс распада оксида водорода и определили, возникают ли при этом соединения, которые могут быть использованы бактериями.

Ученые назвали новый источник существования внеземной жизни. По их мнению, им могла бы стать облученная радиацией вода. Исследователи Техасского университета Сан-Антонио считают, что подвергшейся облучению воде могут существовать инопланетные микроорганизмы, передает РЕН-ТВ.

Они для подтверждения гипотезы смоделировали процесс распада оксида водорода в процессе радиолиза, чтобы определить возникают ли при этом соединения, которые могут ужшкммт быть использованы бактериями. В итоге эксперты узнали, что при радиолизе воды высвобождается молекулярный водород (Н2), который может быть источником энергии для живых клеток.

Сама радиация возникает при распаде изотопов урана, калия и тория, находящихся в недрах космических объектов. Ученые считают, что горные породы на Энцеладе (спутник Сатурна), Европе (спутник Юпитера), Плутоне и Хароне имеют химический состав, напоминающий хондриты — наиболее распространенный тип метеоритов. В этом случае крупные небесные тела могут производить достаточное количество излучения для радиолиза.

Поскольку существуют серьезные доводы в пользу существования на Энцеладе и Европе океанов жидкой воды, исследователи полагают, что там происходит выделение Н 2 и активных кислородных соединений, пишет Лента.ру.

Некоторые виды бактерий на Земле живут в среде, обогащенной водородом. Такие экстремальные условия, непригодные для существования большинства микроорганизмов, характерны для шахтных вод и гидротермальных источников на морском дне.