Ученые нашли новый источник существования внеземной жизни

Ученые назвали новый источник существования внеземной жизни. По их мнению, им могла бы стать облученная радиацией вода. Исследователи Техасского университета Сан-Антонио считают, что подвергшейся облучению воде могут существовать инопланетные микроорганизмы, передает РЕН-ТВ.
Они для подтверждения гипотезы смоделировали процесс распада оксида водорода в процессе радиолиза, чтобы определить возникают ли при этом соединения, которые могут ужшкммт быть использованы бактериями. В итоге эксперты узнали, что при радиолизе воды высвобождается молекулярный водород (Н2), который может быть источником энергии для живых клеток.
Сама радиация возникает при распаде изотопов урана, калия и тория, находящихся в недрах космических объектов. Ученые считают, что горные породы на Энцеладе (спутник Сатурна), Европе (спутник Юпитера), Плутоне и Хароне имеют химический состав, напоминающий хондриты — наиболее распространенный тип метеоритов. В этом случае крупные небесные тела могут производить достаточное количество излучения для радиолиза.
Поскольку существуют серьезные доводы в пользу существования на Энцеладе и Европе океанов жидкой воды, исследователи полагают, что там происходит выделение Н2 и активных кислородных соединений, пишет Лента.ру.
Некоторые виды бактерий на Земле живут в среде, обогащенной водородом. Такие экстремальные условия, непригодные для существования большинства микроорганизмов, характерны для шахтных вод и гидротермальных источников на морском дне.