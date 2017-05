Американская киностудия Universal представила собственную киновселенную, герои которой будут переходить из одного фильма в другой.

"Добро пожаловать в новый мир богов и монстров", — сказано в официальном Twitter компании.

Во Вселенной, получившей название Dark Universe, подобно киностудии Marvel будут переплетаться персонажей из разных фильмов друг с другом. При этом сюжеты "Темной вселенной" также будут перекликаться.

Welcome to a new world of gods and monsters. #DarkUniverse https://t.co/yMPyGVMcvH pic.twitter.com/Yg1KAxg4WX