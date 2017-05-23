СМИ: семья Дианы Шурыгиной осталась без денег и работы

Мать девушки пожаловалась на травлю и унижения в адрес своей дочери и семьи в целом.

По словам матери скандально известной жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной 33-летней Натальи, ее семья страдает от унижений и издевательств. К тому же члены семьи студентки остались без денег и работы.

В своем аккаунте соцсети "ВКонтакте" Наталья Шурыгина подвела итоги скандального разбирательства относительно ситуации с изнасилованием ее дочери Сергеем Семеновым, отбывающим в настоящее время тюремный срок. Женщина отметила, что семью продолжают травить, из-за чего "страх ужшкммт стал постоянным спутником жизни", и у родственников героини "Пусть говорят" нет уверенности в завтрашнем дне.

В травле мать девушки обвинила сестру Сергея Семенова и других людей, которые, по ее словам, стремятся урвать кусок от пирога популярности, предлагая помощь Диане Шурыгиной, не делая при этом ничего.

"Наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши типа гонорары подсчитывались всеми, кому не лень", — цитирует Наталью издание "Дни.ру".

Кроме того, Наталья Шурыгина сообщила, что ее избили в Ульяновске, ее супруга — в Москве, а дочь ограбили. При этом семья боится обращаться в полицию, опасаясь усиления травли.

"Мы просто хотим жить, а не существовать!" — подчеркнула мать Дианы Шурыгиной.