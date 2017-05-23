"Станьте прозрачными": ВИДЕО выступления блогера Саши Спилберг в Госдуме появилось в Сети

Комментируя свое выступление, Саша Спилберг заявила, что у неё остались "фантастические впечатления".

На парламентских слушаниях в Госдуме выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Александровна Балковская).

Она рассказала народным избранникам о том, что интернет для молодого поколения - это то же самое, что телевизор для старшего. И призвала депутатов стать "более прозрачными".

"Подписчики - это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео - это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол - фальшь или лень - вызывают ужшкммт моментальную реакцию аудитории", - пояснила Саша.

Также Балковская посоветовала депутатам стать «прозрачными» и «не бояться показать свое человеческое лицо» и призвала политиков выкладывать свои видео в Сеть.

«Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать своё человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей», — призвала Спилберг.

Кроме того, она прокомментировала приговор блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и был признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

«Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко, непрагматично и точно не способствует доверию молодёжи», — добавила она.

Позже Саша Спилберг рассказала о том, что у неё остались "фантастические впечатления", передает Лайф.

"Впечатления фантастические, очень рада, что начинают прислушиваться к молодёжи и лидерам мнений молодёжи. Я увидела, что меня услышали, хотели услышать, это очень приятно. Я очень нервничала и не затронула много тем, которые хотелось, — интернет-безопасность. Дальше хотелось бы затронуть эти темы", — сказала Спилберг.