I"ll be back: Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"

По словам актера, недавно он встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что вернется к роли Терминатора в шестой части одноименного фильма. Об этом он рассказал на Каннском кинофестивале.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, экс-губернатор американского штата Калифорния пояснил, что недавно он встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном для того, чтобы обсудить продолжение культового блокбастера.

"Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить ужшкммт франшизу. И я там буду", — сказал 69-летний актер.

Как писал TopNews, в начале прошлого месяца Шварценеггер опроверг слухи об отказе от сниматься в продолжении "Терминатора". По его словам, он с нетерпением ждет предложения сняться в следующем фильме.

Фильм "Терминатор 5: Генезис" Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрал 440 миллионов долларов по всему миру. При этом картина, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, была неоднозначно принята прессой и зрителями.