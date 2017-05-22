 
TOP 10

1 "Мой народ проживет без соцсетей": слова Порошенко возмутили украинцев

2 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

3 Фанаты "Спартака" попытались поджечь стадион из-за проигрыша "Арсеналу" в Туле (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Марионетка бандита и убийцы": Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

5 СМИ: Китай попросил у США 100 дней для "усмирения" КНДР

6 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

7 I"ll be back: Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"

8 Ученые назвали сроки, когда человечество долетит до ближайших звезд

9 Собчак и Виторган опубликовали в своих Instagram ФОТО сына

10 ВИДЕО нападения нацболов на главреда "Эхо Москвы" появилось в Сети

Новости наших партнеров

I"ll be back: Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"

Опубликовано 22.05.17 09:35 I"ll be back: Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"

По словам актера, недавно он встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что вернется к роли Терминатора в шестой части одноименного фильма. Об этом он рассказал на Каннском кинофестивале.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, экс-губернатор американского штата Калифорния пояснил, что недавно он встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном для того, чтобы обсудить продолжение культового блокбастера.

"Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить ужшкммт франшизу. И я там буду", — сказал 69-летний актер.

Как писал TopNews, в начале прошлого месяца Шварценеггер опроверг слухи об отказе от сниматься в продолжении "Терминатора". По его словам, он с нетерпением ждет предложения сняться в следующем фильме.

Фильм "Терминатор 5: Генезис" Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрал 440 миллионов долларов по всему миру. При этом картина, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, была неоднозначно принята прессой и зрителями.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Paramount сворачивает культовую франшизу о Терминаторе со Шварценеггером (ВИДЕО)

"Терминатор 5: Генезис" стартовал в прокате только третьим

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга