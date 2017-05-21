Мощи Николая Чудотворца в Москве 21 мая выставят впервые за 930 лет (ВИДЕО)

Мощи Николая Чудотворца, Москва 2017: христианская святыня была доставлена 21 мая спецрейсом в столицу из итальянского города Бари.

21 мая в день памяти Святителя Николая, который в этот день родился в 234 году нашей эры в городе Патара в 60 километрах от Дэмре, специальный борт доставил часть мощей святителя и чудотворца Николая, хранящихся в базилике города Бари (Италия), в Москву.

В столичном аэропорту Внуково святыню встречали верующие и почетный караул. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужил молебен святителю у трапа самолета.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 21 мая 2017. ВИДЕО

В храме Христа Спасителя, куда мощи доставили к вечерней службе, святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

Мощи Николая Чудотворца ужшкммт в Москве 2017: где будут находиться

До 12 июля мощи будут размещены в храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

Отметим, что святыня впервые покинула город Бари, где хранится уже 930 лет. Кроме всего прочего, мощи Николая Чудотворца будут впервые выставлены на всеобщее обозрение, поскольку в Бари они хранятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом более 30 тонн.

Договоренность о принесении мощей из Италии быда достигнута 12 февраля 2016 года во время исторической встречи и переговоров папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в здании международного аэропорта "Гавана" на Кубе.

Мощам святого Николая приписывают чудесные свойства. Существуют подтверждения тому, что молившиеся Угоднику люди обретали физическое и душевное здоровье. Кроме того, христиане верят: Святитель Николая помогает добиться успеха в карьере и личной жизни.