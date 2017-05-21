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Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков

Опубликовано 21.05.17 09:57 Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков

Политик проходил курс лечения в Германии.

В Германии скончался проходивший там курс лечения первый президент Удмуртии, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в Германии, где проходил курс лечения.

"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", - цитирует ТАСС бывшего пресс-секретаря Волкова Виктора Чулкова.

На момент смерти Волкову было 65 лет. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году стал председателем Госсовета Удмуртии. В 2000 году его избрали первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на ужшкммт этот пост, а в 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики.

В связи истечением срока полномочий Волкова в 2014 году  врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.
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