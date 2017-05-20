"Оптимус Геннадьевич Праймов": "автомобиль-трансформер" из Lada произвел фурор (ВИДЕО)

Российский автомобиль способен на ходу превращаться в робота и получил название «Оптимус Геннадиевич Праймов».

Российский конструктор, руководитель театра "Каскадер" Геннадий Кочерга представил первый настоящий автомобиль-трансформер на базе седана Lada. Кочерга назвал изобретение «Оптимус Геннадиевич Праймов» в честь главного персонажа «Трансформеров».

Автомобиль способен на ходу превращаться в робота. Кроме того, он оснащен двумя «пулеметами» и способен выполнять трюки из фильмов. В следующем году планируется создать на этой базе еще два автомобиля.

Как пишет "РГ", раньше Геннадий Кочерга конструировал авиатехнику - в частности, несколько ужшкммт самолетов и вертолет. Однако, занявшись организацией различных шоу трюков, взялся за автомобили. В частности, благодаря его идеям создан единственный в России грузовой МАЗ, который смог встать на задние колеса.