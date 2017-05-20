Разъяренный Никита Джигурда пытался сорвать съемки "Прямого эфира

Скандально известный артист намеревался сорвать запись "Прямого эфира", когда узнал, что передача, посвященная его внебрачному сыну.

Скандально известные певец Никита Джигурда попытался сорвать съемки номера телепрограммы "Прямой эфир", посвященной его внебрачному сыну.

Как отмечается, Джигурла узнал, что программу будут снимать без его участия, а тема разговора коснется его личной жизни. В результате он побежал на студию Горького, и пытался проникнуть внутрь во время съемок телешоу «Прямой эфир». Однако сотрудники охраны не ужшкммт допустили разъяренного артиста ко входу, поэтому он пожаловался полицейским, что его оскорбили и выгнали.

Напомним, Джигурду приглашали принять участие в этом выпуске программы «Прямой эфир». Он знал, что в студии будут говорить о его внебрачном сыне. По условиям договора, Никита должен был просто в студии пройти тест на отцовство согласно ДНК. За это актер получил бы 10 млн рублей, но он, по неизвестным причинам, отказался от такого.