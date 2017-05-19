В Сочи произошел взрыв газа в доме, есть пострадавшие

Взрыв был настолько сильным, что слышался в нескольких кварталах от места происшествия.

В Сочи произошел взрыв газа в доме: двое пострадавших

Сегодня, 19 мая, около 9 часов вечера произошел взрыв в доме на улице Грибоедова в Хостинском районе Сочи, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что слышался в нескольких кварталах от места происшествия.

По данным городской службы "Скорой помощи", два человека пострадали, они находятся внутри постройки где произошел взрыв. Характер ужшкммт и степень травм у пострадавших определяются. Также отмечается, что под завалами обрушившегося дома могут находиться четыре человека. Между тем, сайт Sochinews сообщает, что по предварительным данным в результате взрыва погиб один человек.

На место ЧП выехала следственная группа, а также силы и средства МЧС России. На месте работают 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС России 12 спасателей и пять смецмашин. Проводятся поисково-спасательные работы.

В 22.10 руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил "Югополису", что МЧС наращивает группировку на месте происшествия. С помощью гидравлического оборудования поднимаются плиты. Ведется розыск людей.

Работает телефон доверия МЧС: 8 861 268 64 40.