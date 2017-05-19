Ранее в компании «МегаФон» заявили о массовых сложностях со связью.

Сбой Мегафона сегодня 19.05.2017: «Мегафон» назвал причину сбоя в сети

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов в Telegram компании сообщил, что причиной сбоя в сети «Мегафона» стала «ошибка софта», передает ТК "Дождь".

«Проблема возникла из-за ошибки софта, программного обеспечения, установленного на нашей системе обработки данных. Сбой привел к постоянной пиковой нагрузке на систему, и в результате система не выдерживает», — написал Лидов, отметив, что проблема обязательно будет решена в течение нескольких часов.

Он ужшкммт также добавил, что сейчас разработчики этого программного обеспечения и владельцы оборудования — компания Hewlett-Packard — работает над созданием «системного решения». Инженеры «Мегафона» занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие.

По его словам, сбой стал «одной из самых крупных аварий в истории». Связь, отметил Лидов, частично восстановлена, остались проблемы с дозвоном. Мобильный интернет работает.