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В центре Мюнхена мужчина совершил самосожжение

Опубликовано 19.05.17 20:07 В центре Мюнхена мужчина совершил самосожжение

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ЧП.

В Мюнхене 54-летний местный житель поджег себя в центре города в ночь на пятницу, 19 мая, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание Stuttgarter Nachrichten.

Как отмечается в пресс-службе полиции баварской столицы, мужчина въехал на своем автомобиле на Мариенплац, историческую площадь в центре Мюнхена, и вылил на себя несколько литров бензина. Прохожие сбили пламя с мужчины и доставили его в больницу. Однако от полученных ран он ужшкммт скончался. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ЧП.

Мотивы его действий выясняет полиция. Между тем на автомобиле погибшего написано: "Амир — это верхушка айсберга" и "С немецкой земли больше никогда не должна начаться война".

Предположительно первая надпись относится к исполнителю теракта в Берлине Аниса Амри, который 19 декабря протаранил посетителей рождественской ярмарки. Тогда погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти признали произошедшее терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, управлявший машиной. Через несколько дней он был застрелен в ходе стычки с итальянскими полицейскими в пригороде Милана.
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