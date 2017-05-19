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Семью Жанны Фриске обязали вернуть не потраченные на ее лечение 21,6 млн рублей

Опубликовано 19.05.17 16:10 Семью Жанны Фриске обязали вернуть не потраченные на ее лечение 21,6 млн рублей

Соответствующее решение Перовский суд российской столицы.

Перовский суд Москвы вынес решение, согласно которому родственники ныне покойной певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, обязаны выплатить 21,6 миллиона рублей по иску "Русфонда", собравшего эти деньги на ее лечение.

Как сообщает "Интерфакс", Перовский суд принял заявление "Русфонда" о потраченных на лечение Жанны Фриске 25 миллионов рублей в январе 2017 года. Представители благотворительной организации подчеркивали, что не смогли выяснить точные суммы, потраченные на лечение певицы.

По ужшкммт данным "Русфонда", родственники Жанны Фриске отчитались только о "небольшой части от общей суммы", перечисленной зрителями "Первого канала" на лечение артистки. В организации заявили о хищении 21 миллиона рублей. В фонде отмечают, что денежные средства могли быть переведены на счета третьих лиц. 

Как писал TopNews, о тяжелом онкологическом заболевании Жанны Фриске стало известно в 2014 году.  "Первый канал" организовал сбор средств на лечение певицы. Всего было собрано 66 миллинов рублей, часть из которых "Русфонд" направил на лечение детей.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. 
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