Сбой Мегафона сегодня 19.05.2017: вслед за Мегафоном сеть не ловит Билайн и Yota

Что с "Мегафоном" сегодня 2017: в компании признали наличие проблем и пообещали разобраться с ситуацией. 19 мая абоненты "Билайна" и Yota также сообщают о сбоях.

"Мегафон" не ловит сеть сегодня 2017: пользователи массово пожаловались на проблемы в работе оператора

Абоненты "Мегафона" в ряде российских городов, включая Москву, пожаловались на проблемы со связью. Пользователи Сети жалуются на полное отсутствие связи оператора в Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Самаре, Рязани, Калуге и других городах. Также клиенты пожаловались на падение "Йоты".

У #мегафон в Самаре сегодня какой-то сбой. Часть абонентов недоступны. — Dmitry Somov (@Kasper2005) 19 мая 2017 г.

Мегафон в Москве сломался — Тот самый Терновский (@dternovskiy) 19 мая 2017 г.

Мегафон в Нижнем Новгороде вырубился, как минимум ужшкммт у 4х человек. — Volgarik (@Volgarik) 19 мая 2017 г.

мегафон с йотой уже ПОЛЧАСА лежат

круто, оперативно исправляете, молодцы (нет) — •ᴥ• (@vanoknysh) 19 мая 2017 г.

Автоотвечик на горячей линии «Мегафона» уведомляет пользователей о неполадках, в компании обещают устранить сбой в течение нескольких часов, а в Twitter компании заявили, что "успешность дозвона снизилась на 30%".

В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

Как заявил пиар-директор "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, технические специалисты проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время.

"Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры. Приносим извинения за неудобства", — цитирует представители компании Lenta.ru.

Абоненты жалуются и на сбои в сети "Билайн". ФАС РФ также сообщила о проблемах со связью.

"Сегодня, 19 мая, в ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство", - отмечается в сообщении Федеральной антимонопольной службе РФ.

Поступали сообщения от абонентов о сбоях в сети МТС. Но компания опровергла это.