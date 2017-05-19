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Сбой Мегафона сегодня 19.05.2017: вслед за Мегафоном сеть не ловит Билайн и Yota

Опубликовано 19.05.17 14:52 Сбой Мегафона сегодня 19.05.2017: вслед за Мегафоном сеть не ловит Билайн и Yota

Что с "Мегафоном" сегодня 2017: в компании признали наличие проблем и пообещали разобраться с ситуацией. 19 мая абоненты "Билайна" и Yota также сообщают о сбоях.

"Мегафон" не ловит сеть сегодня 2017: пользователи массово пожаловались на проблемы в работе оператора

Абоненты "Мегафона" в ряде российских городов, включая Москву, пожаловались на проблемы со связью. Пользователи Сети жалуются на полное отсутствие связи оператора в Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Самаре, Рязани, Калуге и других городах. Также клиенты пожаловались на падение "Йоты".

Автоотвечик на горячей линии «Мегафона» уведомляет пользователей о неполадках, в компании обещают устранить сбой в течение нескольких часов, а в Twitter компании заявили, что "успешность дозвона снизилась на 30%".

Как заявил пиар-директор "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, технические специалисты проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время.

"Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры. Приносим извинения за неудобства", — цитирует представители компании Lenta.ru.

Абоненты жалуются и на сбои в сети "Билайн". ФАС РФ также сообщила о проблемах со связью.

"Сегодня, 19 мая, в ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство", - отмечается в сообщении Федеральной антимонопольной службе РФ.

Поступали сообщения от абонентов о сбоях в сети МТС. Но компания опровергла это.
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