Сбой Мегафона сегодня 19.05.2017: вслед за Мегафоном сеть не ловит Билайн и Yota

"Мегафон" не ловит сеть сегодня 2017: пользователи массово пожаловались на проблемы в работе оператора
Абоненты "Мегафона" в ряде российских городов, включая Москву, пожаловались на проблемы со связью. Пользователи Сети жалуются на полное отсутствие связи оператора в Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Самаре, Рязани, Калуге и других городах. Также клиенты пожаловались на падение "Йоты".
Автоотвечик на горячей линии «Мегафона» уведомляет пользователей о неполадках, в компании обещают устранить сбой в течение нескольких часов, а в Twitter компании заявили, что "успешность дозвона снизилась на 30%".
Как заявил пиар-директор "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, технические специалисты проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время.
"Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры. Приносим извинения за неудобства", — цитирует представители компании Lenta.ru.
Абоненты жалуются и на сбои в сети "Билайн". ФАС РФ также сообщила о проблемах со связью.
"Сегодня, 19 мая, в ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство", - отмечается в сообщении Федеральной антимонопольной службе РФ.
Поступали сообщения от абонентов о сбоях в сети МТС. Но компания опровергла это.