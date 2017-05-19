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10 Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

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Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

Опубликовано 19.05.17 09:21 Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

В Пентагоне заявили о возможных жертвах в результате авиаудара в Сирии, а в Госдуме назвали непредсказуемыми действия США в Сирии.

Коалиция во главе с США в ответ на наступление сторонников Дамаска на силы оппозиции нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает "Росбалт"  со ссылкой на агентство Reuters и американского чиновника.

 По предварительным данным, огонь коалиции был предупредительным, отмечает агентство. В свою очередь AFP уточняет, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

 «Конвой двигался по дороге и не отвечал на ужшкммт многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе», — заявил агентству американский военный источник.

Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс сообщил о вероятности жертв в результате удара по проправительственным силам в Сирии.

«Я полагаю, что жертвы есть. Но у меня нет полной оценки потерь (проправительственных сил. — прим.) в результате удара на данный момент. Мы всё ещё выясняем это», — цитирует Джейкса РИА Новости.

Новый удар коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии говорит о деструктивной позиции Вашингтона, подрывающей возможности для антитеррористического сотрудничества в регионе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс", - подчеркнул Слуцкий. По его словам, "безусловно, такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что, конечно, осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию, в том числе по достижению договоренностей по полному возобновлению меморандума России и США о предотвращении авиаинцидентов в Сирии".

"Подобные односторонние шаги подрывают возможность эффективного сотрудничества и координации по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - констатировал глава комитета. Он добавил, что "в то время как Россия прилагает неимоверные усилия для поддержания процесса перемирия в Сирии, США своими действиями ослабляют позиции сил, ведущих борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещенные в РФ) и фактически "играют на руку" этим террористическим группировкам".
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