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«Первый» трансгендер из Чечни сбежала в США

Опубликовано 18.05.17 23:24 «Первый» трансгендер из Чечни сбежала в США

Ее личность и история подтверждены свидетельствами правозащитников, помогавших ей спастись.

Журналисты телеканала «Дождь» поговорили с чеченским трансгендером, который на данный момент живет в США. По данным телеканала, Лейла (так она попросила себя называть) в 2016 году бежала из России в США, поскольку здесь ее преследовали соотечественники.

Как сообщается, личность трасгендера подтверждена через правозащитников, которые помогли ей переехать за границу. Она стала женщиной в середине 2000-х. Образование получила в Чечне и работала там в администрации руководителя ужшкммт республики. По ее словам, она встречалась с Ахматом Кадыровым. Потом Лейла уехала в Москву, где ее стали преследовать.

Девушка утверждает, что ее родителям поставили условие: либо они сами ее убьют, либо ее убьет кто-то еще. В итоге по заказу дяди Лейлы в октябре 2015 года на нее было совершено покушение, киллер ранил ее ножом в грудь, но она выжила.

В итоге Лейле пришлось менять квартиры и постоянно скрываться от преследования. В 2016-м она решила уехать в Аргентину, но потом передумала и остановилась на США. Туда она попала через Мексику. По словам Лейлы, у нее нет никаких документов, в том числе права на работу.

Чеченка утверждает, что в начале 2016 года стала получать СМС с угрозами, а в ее квартире в Москве дважды вышибали дверь. По словам Лейлы, она дважды обращалась в Пресненское ОВД, однако полиция не принимала заявления. «Или вали в Европу, или мы тебя сами отправим в Чечню, под конвоем», — таким, по ее словам, был ответ полиции.
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