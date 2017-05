Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовал фото после смены пола

Брэдли Мэннинг опубликовал в Twitter фотографию, при помощи которой продемонстрировал произошедшие с ним изменения. Операцию по смене пола теперь уже у Челси (это имя взяла себе в тюрьме после операции) пережила во время пребывания в тюрьме, куда тогда еще он (Брэдли) попал по подозрению в передаче WikiLeaks секретных военных документов США.

На опубликованном фото Челси предстала в образе хрупкой сероглазой блондинки с очень ужшкммт короткой стрижкой.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO