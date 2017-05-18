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Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовал фото после смены пола

Опубликовано 18.05.17 22:07 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовал фото после смены пола

Мэннинг прошлой осенью обратился к Бараку Обаме и попросил о помиловании

Брэдли Мэннинг опубликовал в Twitter фотографию, при помощи которой продемонстрировал произошедшие с ним изменения. Операцию по смене пола теперь уже у Челси (это имя взяла себе в тюрьме после операции) пережила во время пребывания в тюрьме, куда тогда еще он (Брэдли) попал по подозрению в передаче WikiLeaks секретных военных документов США.

На опубликованном фото Челси предстала в образе хрупкой сероглазой блондинки с очень ужшкммт короткой стрижкой.

Ранее стало известно, что информатора WikiLeaks, осужденного на 35 лет, досрочно освободили из тюрьмы. Всего Брэдли-Челси провела около семи лет в тюрьме Форт-Ливенворт в штате Канзас.

Бывший президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг 18 января 2017 года — за два дня до того, как уступил свой пост Дональду Трампу. Как пояснили в Белом доме, в отличие от Эдварда Сноудена, который «упал в объятия противника», Мэннинг признала свою вину и прошла через судебный процесс.

Представитель Обамы также подчеркнул, что документы, которые похитила Мэннинг, не представляли такой угрозы для государственной безопасности Соединенных Штатов, как материалы, оказавшиеся в распоряжении Сноудена.
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