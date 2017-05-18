 
TOP 10

1 Момент взрыва газа в Волгограде попал на ВИДЕО

2 Эмоциональная реакция Порошенко на отмену визового режима с ЕС попала на ВИДЕО

3 Daily Star: Третья мировая неизбежна, в ней погибнет 2,2 млрд человек

4 Трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу расстреляли на Ставрополье (ФОТО)

5 Порошенко назвал условие разблокировки на Украине "Яндекса", "Одноклассников" и "ВКонтакте"

6 Трампа уличили в плагиате речи героини из комедии «Блондинка в законе» (ВИДЕО)

7 Максим Фадеев рассказал, как разругался с Константином Эрнстом

8 СМИ рассказали о "темном прошлом" погибшего депутата Вороненкова

9 Солиста "Би-2" задержали на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной (ФОТО)

10 Фоторобот питерского маньяка, вырезающего жертвам глаза, появился в СМИ (ФОТО)

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник: 18 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Арина-Капустница

Опубликовано 17.05.17 23:50 Какой сегодня праздник: 18 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Арина-Капустница

Сегодня 18 мая также отмечается День Балтийского флота ВМФ России и День музеев.

День Балтийского флота ВМФ России

Ежегодно 18 мая отмечается День Балтийского флота ВМФ России. Этот праздник был учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морского Флота 19 декабря 1995 года, а отмечают его все представители флота и его руководство.

Дата празднования Дня Балтийского флота ВМФ России - 18 мая - была выбрана не случайно. В этот день в 1703 году русская флотилия победила в боевом сражении, захватив в плен два шведских военных судна. Малым флотом в 30 шлюпок командовал Петр I. Все участники знаменитого события получили медали, на которых ужшкммт была выгравирована надпись "Небываемое бывает", а у России появился выход в Финский залив.

Становление и развитие балтийской флотилии напрямую связано с городом Санкт-Петербургом. В 1704 году, через год после закладки первых строений будущей Северной столицы, началось возведение и Адмиралтейской верфи, ставшей впоследствии оплотом кораблестроения Российского государства.

Международный день музеев

18 мая также отмечается Днем музеев. В этот день большинство музеев бесплатно открывают свои двери посетителям, чтобы те смогли посмотреть многочисленные выставочные залы, включающие в себя экспонаты различных направленностей.

К этому важному культурному событию приурочены торжественные открытия новых выставок и фестивалей. Также 18 мая в музеях проводятся ознакомительные лекции, научные чтения, детские экскурсии и различные театрально-музейные представления, а также организуются конкурсы и тематические игры для школьников.

Церковный праздник Арина Рассадница, Арина Капустница

В народе в этот день вспоминают святую Арину Македонскую, ставшей первой женщиной, которую почитают как великомученицу. Родилась Арина в первом веке в семье язычников. Ее отец, Ликиний, был правителем одной из македонских областей. Девушку обучал скрытый христианин, который и обернул Арину в христианство. Отец ничего против этого не имел, но сменивший его Седекий начал ожесточенные гонения на христиан. Их жертвой стала и Арина Македонская. Согласно приданию, женщина неоднократно подвергалась пыткам, но ее тело оставалось цело, а вера непоколебима. Святая прожила до глубокой старости, проповедуя и исцеляя тяжелобольных. 

В день памяти Арины крестьяне засаживали огороды. Как правило, высаживали огурцы, тыкву и капусту. Посадив ростки капусты, женщины накрывали их большими горшками, а те в свою очередь – белой скатертью или тряпками, чтобы вилки формировались такими же большими, упругими и белоснежными. По краям заборов, ограждавших огород, высаживали крапиву для отпугивания бродячих животных и нечисти. 
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга