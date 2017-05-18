Какой сегодня праздник: 18 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Арина-Капустница

Сегодня 18 мая также отмечается День Балтийского флота ВМФ России и День музеев.

День Балтийского флота ВМФ России

Ежегодно 18 мая отмечается День Балтийского флота ВМФ России. Этот праздник был учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морского Флота 19 декабря 1995 года, а отмечают его все представители флота и его руководство.

Дата празднования Дня Балтийского флота ВМФ России - 18 мая - была выбрана не случайно. В этот день в 1703 году русская флотилия победила в боевом сражении, захватив в плен два шведских военных судна. Малым флотом в 30 шлюпок командовал Петр I. Все участники знаменитого события получили медали, на которых ужшкммт была выгравирована надпись "Небываемое бывает", а у России появился выход в Финский залив.

Становление и развитие балтийской флотилии напрямую связано с городом Санкт-Петербургом. В 1704 году, через год после закладки первых строений будущей Северной столицы, началось возведение и Адмиралтейской верфи, ставшей впоследствии оплотом кораблестроения Российского государства.

Международный день музеев

18 мая также отмечается Днем музеев. В этот день большинство музеев бесплатно открывают свои двери посетителям, чтобы те смогли посмотреть многочисленные выставочные залы, включающие в себя экспонаты различных направленностей.

К этому важному культурному событию приурочены торжественные открытия новых выставок и фестивалей. Также 18 мая в музеях проводятся ознакомительные лекции, научные чтения, детские экскурсии и различные театрально-музейные представления, а также организуются конкурсы и тематические игры для школьников.

Церковный праздник Арина Рассадница, Арина Капустница

В народе в этот день вспоминают святую Арину Македонскую, ставшей первой женщиной, которую почитают как великомученицу. Родилась Арина в первом веке в семье язычников. Ее отец, Ликиний, был правителем одной из македонских областей. Девушку обучал скрытый христианин, который и обернул Арину в христианство. Отец ничего против этого не имел, но сменивший его Седекий начал ожесточенные гонения на христиан. Их жертвой стала и Арина Македонская. Согласно приданию, женщина неоднократно подвергалась пыткам, но ее тело оставалось цело, а вера непоколебима. Святая прожила до глубокой старости, проповедуя и исцеляя тяжелобольных.

В день памяти Арины крестьяне засаживали огороды. Как правило, высаживали огурцы, тыкву и капусту. Посадив ростки капусты, женщины накрывали их большими горшками, а те в свою очередь – белой скатертью или тряпками, чтобы вилки формировались такими же большими, упругими и белоснежными. По краям заборов, ограждавших огород, высаживали крапиву для отпугивания бродячих животных и нечисти.